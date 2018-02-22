Портал Vulture составил рейтинг главных суперзлодеев в истории кино. В список вошли 25 персонажей из фильмов разных лет. Портал iz.ru выбрал десятку самых узнаваемых из них. На фото: Джокер из «Темного Рыцаря» в исполнении Хита Леджера возглавил рейтинг
Фото: Global Look Press/KPA
Женщина-кошка в фильме «Возвращение Бэтмена» стала одной из самых запоминающихся ролей Мишель Пфайффер и вошла в топ-3 рейтинга злодеев
Фото: Warner Bros.
Один из канонических антигероев — генерал Зод из фильмов «Супермен» и «Супермен II». Сыграл его Теренс Стэмп
Фото: Marvel Studios Inc.
Относительный новичок в стане кинозлодеев — обаятельный Локи в исполнении Тома Хиддлстона из франшизы «Мстители»
Фото: 20th Century Fox Film Corporation
В десятке рейтинга, составленного порталом Vulture, не обошлось без Магнето, вечного противника Людей X. Сыграл его Ян Маккеллен
Фото: Global Look Press/KPA
Ядовитый плющ — жертва собственного изобретения и героиня Умы Турман в фильме «Бэтмен и Робин»
Фото: Global Look Press/KPA
Бэйн в исполнении Тома Харди — антагонист Бэтмена в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды»
Фото: Global Look Press/ZUMA/Columbia
Стервятник в исполнении Майкла Китона — злодей-птица и противник главного героя в фильме «Человек-паук: Возвращение домой»
Фото: Global Look Press/FSN-B
Обадайя Стейн, или Железный торговец — непростой противник, с которым пришлось столкнуться Тони Старку в фильме «Железный человек»
Фото: Global Look Press/KPA
Злой ученый и заклятый враг Человека-паука — Доктор Осьминог из фильма «Человек-паук 2»
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