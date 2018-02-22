Портал Vulture составил рейтинг главных суперзлодеев в истории кино. В список вошли 25 персонажей из фильмов разных лет. Портал iz.ru выбрал десятку самых узнаваемых из них. На фото: Джокер из «Темного Рыцаря» в исполнении Хита Леджера возглавил рейтинг