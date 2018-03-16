«Миссия СНГ не теряет актуальности»

Содружество независимых государств, объединяющее 11 постсоветских стран (кроме Грузии и трех прибалтийских республик), остается одной из главных интеграционных организаций в регионе. В начале апреля 2018 года в Минске пройдет заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ. Постоянный представитель РФ при Содружестве Андрей Шведов рассказал «Известиям» о предстоящей встрече, антитеррористической деятельности, украинской проблеме и отношениях с Грузией, а также о приоритетных направлениях сотрудничества и планах создания объединенной системы воздушно-космической обороны СНГ к 2025 году.

— Как вы оцениваете перспективы развития Содружества на фоне активного укрепления ЕАЭС на постсоветском пространстве?

— ЕАЭС ориентирован прежде всего на решение экономических вопросов и подразумевает, что в этих целях заинтересованные государства передают на наднациональный уровень часть своей компетенции. Не все страны СНГ готовы к этому. «Мягкие», гибкие формы экономического сотрудничества по линии СНГ представляются им более приемлемыми. Кроме того, сферы интересов Содружества значительно шире — помимо экономики, это развитие взаимодействия в правоохранительной и гуманитарной областях. Так что миссия СНГ абсолютно не теряет актуальности. Задача видится в том, чтобы оба интеграционных проекта гармонично сочетались, дополняли друг друга. В частности, важно, чтобы экономические договоренности в рамках СНГ учитывали обязательства, принимаемые в ЕАЭС. В практическом плане речь идет о налаживании тесных контактов между исполкомом СНГ и Евразийской экономической комиссией. Активная работа в этом направлении ведется.

— В СМИ в очередной раз появились сообщения о возможном выходе Украины из СНГ. Каково ваше мнение по этому вопросу?

— Участие в Содружестве является добровольным, и каждое государство само определяется в этом вопросе. Поскольку сотрудничество в СНГ носит взаимовыгодный характер, все партнеры заинтересованы в том, чтобы украинцы не теряли связей с организацией. Что касается гипотетического официального разрыва, отметил бы два момента. За последние годы Киев свернул до минимума свой вклад в деятельность СНГ. Но это не помешало организации активно работать и развиваться. С другой стороны, СНГ — это не только повседневное практическое взаимодействие в форме обсуждений, встреч, подготовки и принятия новых документов, но и участие в многосторонних проектах, которые включает в себя формат организации. Так, договоренностями в рамках СНГ регулируются вопросы пенсионного обеспечения при переезде граждан на жительство в другое государство, скорой медицинской помощи и т.д. Создаются благоприятные условия для поддержания и продвижения экономических связей. Отмечу в этой связи, что для той же Украины страны Содружества представляют немаловажный экспортный рынок (порядка 16%), особенно для ее машиностроительной продукции. Соответственно, выход из соглашений лишает эту страну многих прав и возможностей.

— А какую роль играет Содружество в урегулировании украинского конфликта?

— Страны СНГ заинтересованы в мире и стабильности на Украине. Эта тема затрагивается в различных форматах на площадке Содружества, но непосредственного участия в урегулировании конфликта организация не принимает. В то же время вся деятельность СНГ строится в интересах региона, способствует социально-экономической устойчивости и развитию каждого государства-участника. В частности, важным инструментом является зона свободной торговли СНГ, в которую входит и Украина.

— Некоторые страны СНГ, особенно в Центральной Азии, находятся в зоне «террористического риска». Как страны Содружества взаимодействуют на антитеррористическом направлении?

— Вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом являются для СНГ приоритетными. Этой теме уделяется постоянное внимание на высшем политическом уровне. В 2016 году в Бишкеке главы государств приняли заявление о дальнейших совместных усилиях по противодействию международному терроризму. Налажено и осуществляется плотное практическое взаимодействие по линии действующих в Содружестве профильных структур, прежде всего Совета руководителей органов безопасности и специальных служб, Совета министров внутренних дел, Совета министров обороны, Совета командующих погранвойсками, Антитеррористического центра СНГ. Идет непрерывная работа по расширению и углублению правовой базы сотрудничества. В ноябре прошлого года в Ташкенте главами правительств было подписано соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием. Особый упор делается на поиск путей реагирования на глобальные угрозы, проведение совместных оперативно-профилактических мероприятий, распространение передового опыта, подготовку кадров. Перечислять всё не буду, назову лишь один пример — проведенные в 2017 году масштабные совместные учения «Душанбе-антитеррор».

— Узбекистан и Туркменистан отметили свою готовность принимать более активное участие в деятельности Содружества. Означает ли это, что востребованность СНГ растет?

— Туркменистан в настоящее время является сопредседателем в Содружестве. Это подразумевает, что страна возглавит организацию в 2019 году. С узбекской стороны на саммите СНГ в Сочи была выражена готовность придать качественно новую динамику участию в деятельности Содружества, принять на себя председательство в 2020 году. Такое было бы вряд ли возможно, если бы организация не демонстрировала на практике свою востребованность, роль в региональных делах. Во многом это результат усилий — в том числе прошлогоднего российского председательства — по укреплению имиджа СНГ, развитию и повышению качества сотрудничества. Конечно, на привлекательность любой международной структуры влияют и другие факторы. Отмечу в этой связи, что фундаментальным принципом сотрудничества в СНГ является равноправие и суверенность участников, а работа ведется на принципе консенсуса. А тот же ЕС, продвигая собственные проекты на пространстве Содружества, отводит странам региона роль ведомых, предлагает им в лучшем случае «приставной стул».

— Какие направления сотрудничества в СНГ сейчас наиболее перспективны? Какие проекты реализуются, например, в экономической, технологической или военной сферах?

-— Ключевыми направлениями являются экономика, безопасность и гуманитарная область. Продвижение по каждому из них имеет принципиальное значение для интеграционных процессов в регионе. Главный проект в экономической области — реализация Договора о зоне свободной торговли. Одним из приоритетов является выполнение в полном объеме положений этого документа, скорейший выход на подписание соглашения о свободной торговле услугами — если получится, уже в этом году. В технологической сфере реализуются разнообразные инновационные проекты. Подготовлено соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности. Военное сотрудничество в рамках СНГ носит многогранный характер: от укрепления партнерских контактов до обеспечения общей безопасности государств. В числе стоящих на этом направлении перспективных задач выделил бы прежде всего создание объединенной системы воздушно-космической обороны на основе существующей в СНГ объединенной системы ПВО к 2025 году.

— Грузия — единственная страна, покинувшая ряды организации. Насколько вероятно, что Тбилиси в будущем вернется в орбиту СНГ? Сохранились ли какие-то контакты между Содружеством и Грузией сегодня?

— В СНГ такое возвращение, уверен, приветствовали бы. Но это зависит в первую очередь от Тбилиси. На сегодня же всё остается так, как есть. В то же время грузинская сторона не вышла и продолжает быть участницей целого ряда (34 документа) подписанных в рамках Содружества многосторонних договоренностей, иногда присутствует и даже проводит некоторые мероприятия. В 2016 году в Тбилиси состоялось заседание Совета по железнодорожному транспорту государств – участников СНГ. Поддерживаются отдельные контакты по линии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ. Время покажет, возможно ли в этом плане какое-то движение.

— Рассматривается ли возможность расширения СНГ за счет вступления Южной Осетии и Абхазии?

— Данный вопрос на повестке дня не стоит.

— В апреле состоится совет глав МИД стран СНГ. Какие ключевые вопросы будут подниматься на этой встрече?

— Окончательная повестка утверждается непосредственно на заседании и нередко корректируется до последнего момента. Предметно рассматриваются вопросы, связанные с укреплением внешнеполитической координации, продвижением согласованных позиций на внешней арене. На утверждение министров будет представлен план многосторонних межмидовских консультаций на текущий год. Наверняка состоится обсуждение ситуации в Содружестве в целом, задач по дальнейшему развитию сотрудничества. Кроме того, подготовлен целый ряд проектов новых договоренностей в сфере безопасности, гуманитарных контактов, которые после одобрения министрами будут представлены главам государств и правительств СНГ. В числе уже согласованных документов упомяну, например, такой интересный молодежный проект, как «100 идей для СНГ». Его цель — стимулировать инновационную деятельность молодых людей и выявлять таланты. Можно также отметить проект соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.

— С какими главными трудностями сейчас сталкивается Содружество и существует ли план, как отвечать на эти вызовы?

— Главные вызовы, стоящие перед СНГ, являются актуальными, по сути, для каждой международной организации. Речь идет прежде всего о необходимости постоянно двигаться вперед, подтверждать свою востребованность. Эти проблемы активно обсуждаются — выработанные совместно предложения легли в основу принятого главами государств в 2016 году решения об адаптации организации к современным реалиям. На реализацию положений этого документа были нацелены усилия российского председательства в Содружестве в 2017 году. Удалось сделать конкретные шаги, которые повысили эффективность работы, ее практическую отдачу, укрепили авторитет СНГ. Конечно, этот процесс будет продолжен. В частности, стоит вопрос об актуализации такого принципиального документа, как Концепция дальнейшего развития СНГ, подготовке обновленной редакции Стратегии экономического развития.