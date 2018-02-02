ЕАЭС выходит в онлайн

Цифровизация ускорит движение стран Евразийского эко­но­ми­чес­кого союза к единому безбарьерному рынку и позволит активнее развивать инвестиционное сотрудничество. Об этом председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил на международном форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации» в Алма-Ате (Казахстан). Главная цель мероприятия — выработать меры для ускорения развития экономики входящих в союз государств на основе новых технологий, для повышения конкурентоспособности стран ЕАЭС.

В октябре 2017 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета главы государств-членов ЕАЭС были утверждены основные направления «цифровой повестки» до 2025 года. В своем выступлении на нынешнем форуме Дмитрий Медведев отметил, что сегодня лидеры интернет-рынка накапливают значительный объем информации о потребителях входящих в союз государств, об их покупках. Эти данные позднее они используют в собственных коммерческих интересах.

— Поэтому мы должны двигаться быстрее. Не замыкаться в особенностях национальных режимов, а учиться больше доверять друг другу. Сегодня мы с коллегами — главами правительств «пятерки» эту проблематику обсудим подробнее. Думаю, было бы правильным не только координировать наши подходы к цифровизации, но и договориться о распределении приоритетов. С тем чтобы каждая страна могла внести свой вклад — с учетом имеющихся наработок, — заявил премьер-министр РФ.

Дмитрий Медведев отметил, что странам ЕАЭС предстоит полностью цифровизировать единый рынок союза, его товарные, людские, логистические, технологические и другие потоки.

— Лучше мы это сделаем сами, на собственной платформе, с использованием собственной инфраструктуры, — подчеркнул глава российского правительства.

По мере развития новых сервисов и услуг нужно решать вопросы противодействия хакерским и террористическим атакам, кибермошенничеству, напомнил премьер-министр.

— На повестку дня выходит вопрос информационной безопасности — сохранение личных данных, коммерческих, государственных. Я недавно выступал на конференции в России, на которой говорил о том, что само понятие частной жизни будет ставиться на второй план, это меняет традиционный уклад жизни. Я не уверен, что люди к этому готовы, свидетельство этому — постоянные скандалы, которыми сопровождается внедрение современных технологий, — отметил глава правительства.

При этом Дмитрий Медведев не уверен, что странам мира удастся быстро преодолеть цифровое неравенство.

— Хочу развеять ту эйфорию, которая в настоящий момент царит здесь и на очень разных площадках. Не нужно думать, что мы все, даже самые развитые страны, сможем продвинуть цифровую повестку дня за какое-то совсем ограниченное время: слишком велики различия между странами, слишком велико то, что называется цифровым неравенством, — подчеркнул он.

Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков также предложил странам — участницам Евразийского экономического союза координировать усилия по внедрению новых технологий.

— Предлагаем разработать общую программу цифровой трансформации ЕАЭС, причем не на уровне общих принципов и подходов, они и так понятны, а с конкретными мероприятиями и сроками их реализации. Только в этом случае мы сможем говорить о подлинной, а не декларативной интеграции в цифровой сфере, — сказал Андрей Кобяков.

По данным российского правительства, в 2017 году суммарный ВВП государств ЕАЭС увеличился на 1,8%, прирост промышленного и сельскохозяйственного производства составил 2,5% и 2,7% соответственно. Объем торговли между странами союза вырос на 26,7%, экспорт на внешние рынки — на 24,7%. При этом драйвером экономического роста выступает преимущественно увеличение производительности труда. Сегодня эта тенденция — общая для всего ЕАЭС, и особенно явно она проявилась в сельском хозяйстве. Ведется активная работа над формированием единого рынка услуг, который функционирует уже в 43 секторах. Это позволило создать новые рабочие места, а также снижать цены и тарифы.