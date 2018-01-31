Кабмин внес поправки в законопроект о рекламе произведенного в ЕАЭС вина

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, который снимет запрет на рекламу в СМИ вина, произведенного в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект «О рекламе» запрещает рекламу вина и игристого вина в периодических печатных изданиях, в теле- и радиопрограммах. Новый закон должен отменить этот запрет относительно вин, произведенных в государствах ЕАЭС из винограда, выращенного на территориях России и государств ЕАЭС.

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