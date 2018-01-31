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Кабмин внес поправки в законопроект о рекламе произведенного в ЕАЭС вина

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Фото: Getty Images/Zero Creatives
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Российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, который снимет запрет на рекламу в СМИ вина, произведенного в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект «О рекламе» запрещает рекламу вина и игристого вина в периодических печатных изданиях, в теле- и радиопрограммах. Новый закон должен отменить этот запрет относительно вин, произведенных в государствах ЕАЭС из винограда, выращенного на территориях России и государств ЕАЭС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что правительство РФ упростило использование материнского капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов.

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