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В СНГ прорабатывают меры воздействия на Украину из-за неуплаты взносов

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Artur Widak
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Украина уже четыре года фактически не участвует в работе СНГ и отказывается платить членские взносы, что заставило организацию задуматься о разработке санкционного механизма.

Об этом во вторник, 6 марта, сообщает газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах. Данную информацию также подтвердили в Госдуме. 

«Украина уже четвертый год отказывается платить взносы. Несмотря на это, никто «выталкивать» Киев из СНГ не собирается», — рассказал изданию постоянный представитель РФ при СНГ Андрей Шведов.

По его словам, все партнеры заинтересованы в том, чтобы Киев не изолировал себя от процессов регионального сотрудничества. Отчасти это связано с тем, что выход из организации ударит по интересам самой Украины и по ее гражданам. Но при этом надо учитывать, что позиция Киева по финансированию СНГ ограничивает ресурсы организации, бюджет которой в 2018 году составляет 954 млн рублей, отметил он. 

Дипломатический источник отметил, что в данном случае стоит задуматься над разработкой санкционного механизма и определить, какие меры воздействия могут быть введены против государства, отказывающегося выполнять свои обязательства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Украинский «безбилетник»

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