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За последний год ежемесячный объем ипотечных кредитов вырос вдвое

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Объем ипотечных кредитов, выданных в России за февраль, достиг 200 млрд рублей. Это вдвое больше, чем было выдано в феврале прошлого года.

«В феврале рынок ипотеки поставил новый рекорд: выдано более 100 тыс. кредитов на сумму более 200 млрд рублей — в два раза выше уровня февраля 2017 года» , — говорится в сообщении аналитического центра ДОМ.РФ.

По выводам аналитиков, рынок ипотеки удвоился еще в январе. ДОМ.РФ предполагает, что до конца года будет выдано 1,3–1,4 млн ипотечных кредитов на сумму около 2,5–2,7 трлн рублей.

Как писал iz.ru, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень считает реалистичными планы по улучшению жилищных условий, которые президент России Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию.

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