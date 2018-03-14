За последний год ежемесячный объем ипотечных кредитов вырос вдвое

Объем ипотечных кредитов, выданных в России за февраль, достиг 200 млрд рублей. Это вдвое больше, чем было выдано в феврале прошлого года.

«В феврале рынок ипотеки поставил новый рекорд: выдано более 100 тыс. кредитов на сумму более 200 млрд рублей — в два раза выше уровня февраля 2017 года» , — говорится в сообщении аналитического центра ДОМ.РФ.

По выводам аналитиков, рынок ипотеки удвоился еще в январе. ДОМ.РФ предполагает, что до конца года будет выдано 1,3–1,4 млн ипотечных кредитов на сумму около 2,5–2,7 трлн рублей.

Как писал iz.ru, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень считает реалистичными планы по улучшению жилищных условий, которые президент России Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию.