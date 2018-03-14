Ученые из США намерены запустить термоядерный реактор через 15 лет

Сотрудники Массачусетского технологического института в США совместно с компанией Fusion Systems заявили о планах массового создания бесплатной и полностью возобновляемой энергии в ближайшие 15 лет. Ученые намерены построить работающий термоядерный реактор.

Как сообщает Popular Mechanics, согласно задумке американских физиков, в реакторе будет осуществляться термоядерный синтез, подобный тому, что происходит в недрах звезд. Для достижения цели ученые используют сверхпроводящие магниты, изготовленные из высокотемпературного сверхпроводника — оксида иттрия-бария-меди (YBCO).

В случае удачных испытаний, будет создан реактор, способный генерировать 200 мегаватт.