Ученые выявили самый быстро вращающийся элемент живой природы

Семена руэллии являются самым быстро вращающимся элементом живой природы, утверждают американские ученые.

Исследование показало, что в процессе распространения по воздуху они могут совершать до 1,5 тыс. оборотов в секунду.

Семена дикой петунии (вид Ruellia ciliatiflora) распространяются по воздуху после «взрыва» плода. Таким образом, растение придает им ускорение, сообщает Journal of The Royal Society Interface.

Дальность полета дискообразных семян руэллии, диаметр которых не более 2 мм, может достигать 7 м.