Ученые обнаружили алмаз с инопланетным льдом внутри

Уникальный алмаз, внутри которого сохранилась суперплотная форма льда, известная как лед-VII, обнаружила группа американских ученых из Университета Невады.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Суперплoтная форма льда обычно имеет внеземное происхождение. Молекулы этого вещества, в отличие от обычного льда (лед-I), имеют кубическую форму. На Земле подобные структуры создаются лишь в лабораторных условиях.

Камень был обнаружен случайно в образцах, извлеченных из мантии Земли, передает «РИА Новости».

Когда ученые просветили алмаз рентгеном, они выяснили, что перед ними настоящий лед-VII. Это явление впервые зафиксировано в полностью естественных условиях на Земле.

В середине января портал iz.ru сообщал, что в Лесото найден один из самых крупных алмазов в истории. Этот камень массой 910 карат добыли на шахте «Летсeнг».