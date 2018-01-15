Один из крупнейших алмазов в истории нашли в Лесото

Один из самых крупных алмазов в истории найден в Лесото. Этот камень массой 910 карат добыли на шахте «Летсенг».

Как сообщает эксплуатирующая рудник южноафриканская компания Gem Diamonds Ltd, алмаз обладает высокой степенью прозрачности. О цене пока говорить рано, однако она может превысить $50 млн.

Алмаз, обнаруженный в Лесото, — пятый в истории по размерам. Впереди только «Куллинан» (3106 карат), «Наш свет» (1109 карат), «Эксельсиор» (995 карат) и «Звезда Сьерра-Леоне» (968 карат).

Ранее портал iz.ru сообщал, что компания «Алмазы Анабара» (дочернее предприятие «Алросы») обнаружила уникальный розовый алмаз массой 27,85 карата.