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В Якутии найдены два крупных ювелирных алмаза

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Фото: Global Look Press/Александр Рюмин
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Два крупных алмаза ювелирного качества массой 97,92 и 85,62 карата нашли в Якутии. Камни обнаружены на трубке «Юбилейная» Айхальского горно-обогатительного комбината.

Алмазы массой более 50 карат считаются крайне редкой находкой, сообщает добывающая компания «Алроса».

Оба камня имеют форму октаэдра (восьмигранник, у которого каждая сторона — правильный треугольник. — Ред.). Алмазы прозрачные с желтоватым оттенком с небольшими и мелкими включениями, сообщает «РИА Новости».

Трубка «Юбилейная» открыта в 1975 году и относится к наиболее крупным месторождениям алмазов в мире.

«Алроса» — крупнейший в России производитель алмазов, на его долю приходится около 29% мировой и 95% российской добычи.

Как писал iz.ru, в январе в африканской стране Лесото найден один из самых крупных алмазов в истории. Этот камень массой 910 карат добыли на шахте «Летсенг».

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