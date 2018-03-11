Ученые назвали опасные для здоровья комнатные растения
Многие распространенные комнатные растения лучше выращивать вдали от жилья, так как они могут вызвать большие проблемы со здоровьем. Об этом журналистам рассказал глава Ботанического сада-института ДВО РАН, член-корреспондент РАН Павел Крестов, передает телеканал РЕН ТВ.
Одними из самых опасных растений в домах являются кактусы. В своем соке эти растения содержат более 120 алкалоидов, многие из которых отрицательно влияют на нервную систему человека и домашних животных. В случае с последними их действие может проявляться в чрезмерной нехарактерной активности, а также сопровождаться судорогами и галлюцинациями.
По словам экспертов, опасность несут в себе и букеты, если они составлены из ландышей, черемухи, сирени или лилий. Эти растения могут вызвать мигрень, а в некоторых случаях и наркотическое опьянение. Как отметил Крестов, главный источник запаха сирени — сирингин. Он легко превращается в синильную кислоту, которая приводит к отравлению при больших количествах в воздухе.
Также ученые рекомендуют избегать представителей семейства пасленовых, так как они содержат вызывающий острое отравление яд — соланин. Не так безопасны и распространенные домашние фикусы и пуансеттии, в соке которых также есть алкалоиды.
В списке опасных растений оказалась и диффенбахия, коварство которой состоит в алкалоидах, цианистых соединениях и оксалате кальция.
Ранее в феврале специалисты из Королевского колледжа Лондона заявили, что кислые напитки вроде чая с лимоном и ароматизированной воды могут быть опасны для здоровья.