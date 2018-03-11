Прямой эфир

Ученые назвали опасные для здоровья комнатные растения

0
Фото: TASS/ZUMA/Ludek Perina
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Многие распространенные комнатные растения лучше выращивать вдали от жилья, так как они могут вызвать большие проблемы со здоровьем. Об этом журналистам рассказал глава Ботанического сада-института ДВО РАН, член-корреспондент РАН Павел Крестов, передает телеканал РЕН ТВ.

Одними из самых опасных растений в домах являются кактусы. В своем соке эти растения содержат более 120 алкалоидов, многие из которых отрицательно влияют на нервную систему человека и домашних животных. В случае с последними их действие может проявляться в чрезмерной нехарактерной активности, а также сопровождаться судорогами и галлюцинациями.

По словам экспертов, опасность несут в себе и букеты, если они составлены из ландышей, черемухи, сирени или лилий. Эти растения могут вызвать мигрень, а в некоторых случаях и наркотическое опьянение. Как отметил Крестов, главный источник запаха сирени — сирингин. Он легко превращается в синильную кислоту, которая приводит к отравлению при больших количествах в воздухе.

Также ученые рекомендуют избегать представителей семейства пасленовых, так как они содержат вызывающий острое отравление яд — соланин. Не так безопасны и распространенные домашние фикусы и пуансеттии, в соке которых также есть алкалоиды.

В списке опасных растений оказалась и диффенбахия, коварство которой состоит в алкалоидах, цианистых соединениях и оксалате кальция.

Ранее в феврале специалисты из Королевского колледжа Лондона заявили, что кислые напитки вроде чая с лимоном и ароматизированной воды могут быть опасны для здоровья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые рассказали о генетических причинах бессонницы
Ученые назвали способ замедлить старение

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017