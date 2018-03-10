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Ученые назвали способ замедлить старение

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Фото: Depositphotos.com
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Британские ученые выяснили, что катание на велосипеде может способствовать замедлению старения организма. Исследование провели специалисты Бирмингемского университета и Королевского колледжа Лондона, сообщает портал Medical Xpress.

В эксперименте приняли участие 125 велолюбителей в возрасте от 55 до 79 лет без вредных привычек (некурящие и непьющие).

Мужчинам полагалось проехать 100 км менее, чем за 6,5 часов, женщина –– 60 км за 5,5 ч.

Результаты сравнили с показателями другой группы в возрасте 57-80 лет, не занимающихся спортом и с результатами 55 молодых людей (20-36 лет).

Исследование показало, что физически активные участники не потеряли в силе и мышечной массе, также у них не растет с возрастом уровень жира и холестерина в крови, а у мужчин сохраняется высокое содержание тестостерона.

Помимо этого, выяснилось, что занятия спортом повышают активность тимуса — вилочковой железы, в которой из стволовых клеток образуются Т-лимфоциты, число которых с возрастом уменьшается.

У велосипедистов тимус производит столько же клеток иммунной системы, сколько и у молодых людей. 

Профессор Стивен Харридж подчеркнул, что без физической нагрузки старение происходит быстрее.

7 марта сообщалось, что ученые нашли способ продлить жизнь.

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