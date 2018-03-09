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Первый энергоблок Ленинградской АЭС начал вырабатывать ток

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Первый энергоблок Ленинградской АЭС-2 начал вырабатывать первый ток для российской энергосистемы. Об этом сообщили в управлении управления информации и общественных связей объекта.

Энергоблок на АЭС оснащен реактором ВВЭР-1200 поколения «3+». Ленинградская АЭС-2 планирует со временем заменить такими блоками все действующие энергоблоки объекта с реакторами РБМК-1000.

«9 марта 2018 года в 09.19 мск … генератор синхронизирован с сетью, и энергоблок начал выдавать первые киловатт-часы электрической энергии в единую энергосистему страны», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения управления.

После получения лицензии пусковые операции на первом энергоблоке были проведены 8 декабря 2017 года, а 6 февраля его реакторную установку вывели на минимально контролируемый уровень мощности. Программа физического пуска энергоблока была завершена 15 февраля.

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