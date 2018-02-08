Срок службы российских АЭС увеличен до 100 лет

Сплавы, имеющие повышенную радиационную стойкость, созданы Курчатовским институтом совместно с институтами Росатома. Благодаря достижениям ученых, уже строятся АЭС с существенно увеличенным сроком службы и продлевается срок службы старых станций. Об этом «Известиям» рассказал его президент Михаил Ковальчук.

Корпус реактора атомной станции испытывают огромную радиационную нагрузку. Под воздействием излучения в металле образуются трещины, сам он становится хрупким, в результате срок службы АЭС, которые строились изначально, не превышает 40 лет.

Курчатовский институт и специалисты Росатома создали метод и установку для восстановления таких корпусов.

«Это, по сути, — огромная печь, куда мы помещали корпус реактора и по определенному режиму проводили отжиг, который восстанавливал на наноуровне свойства материала корпуса до первоначальных. Таким образом мы продлили многим атомным блокам срок службы на десятилетия, сэкономив миллиарды. Этого никто в мире никогда не делал», — сообщил Михаил Ковальчук.

Кроме того, созданы новые сплавы, имеющие повышенную радиационную стойкость. «Сегодня новые станции — АЭС-206, ВВЭР-ТОИ — делаются уже из новых материалов, срок службы которых — до 80–100 лет», — пояснил глава Курчатовского института.

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