В Курчатовском институте отметили юбилей основателя

12 января, в 115-й день рождения академика Игоря Васильевича Курчатова — отца советской атомной бомбы, в Национальном исследовательском центре его имени прошли торжественные мероприятия.

Утром по традиции сотрудники Национального исследовательского центра возложили цветы к памятнику Игорю Курчатову около здания института, а затем и у места захоронения праха ученого в Кремлевской стене.

В тот же день в Доме ученых им. А.П. Александрова неподалеку от Курчатовского института состоялось заседание ученого совета НИЦ «Курчатовский институт», посвященное юбилею выдающегося физика.

Выступивший на заседании президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук напомнил собравшимся основные вехи биографии великого физика, академика АН СССР, трижды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и четырех Сталинских премий, обладателя пяти орденов Ленина и множества других орденов и медалей.

Научный руководитель атомного проекта СССР, один из основоположников использования ядерной энергии в мирных целях, Игорь Курчатов создал с нуля в тяжелейшие для страны годы столь совершенную научную систему, которая не только решила в кратчайшие сроки задачу по созданию ядерного оружия, но и стала родоначальником развития множества уникальных технологий, отраслей промышленности и научных направлений.

— Страна сохранила суверенитет только потому, что советским ученым удалось создать ядерное оружие и средства его доставки. Но благодаря тому, что решалась глобальная проблема, выбранные тогда стратегические приоритеты позволили России стать одной из самых высокотехнологичных стран мира. Мы до сих пор успешно конкурируем в мире по самым сложным и наукоемким отраслям, — сказал Михаил Ковальчук.

Под руководством Игоря Курчатова в 1943 году была создана знаменитая Лаборатория № 2 (в 1949 году переименована в ЛИПАН, в 1956 году — в Институт атомной энергии, сейчас — НИЦ «Курчатовский институт»). В 1946 году разработан, создан и пущен первый в Евразии ядерный реактор Ф-1, в 1948 году пущен первый в стране промышленный ядерный реактор.

Игорь Курчатов руководил испытаниями первой советской ядерной бомбы и первой в мире термоядерной бомбы. В 1954 году в Обнинске под его руководством осуществлен пуск первой в мире атомной электростанции.

В 1955 году после I Женевской конференции по мирному использованию атомной энергии Игорь Курчатов значительно расширил участие советских ученых в международных форумах. В 1956 году он выступил в научно-исследовательском атомном центре в Харуэлле (Великобритания) с докладами об атомной энергетике и о достижениях в области управляемых термоядерных реакций в Советском Союзе. Это был прорыв в развертывании международного научного сотрудничества.

Под научным руководством Игоря Курчатова была сдана в опытную эксплуатацию первая отечественная атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» и первый в мире атомный ледокол «Ленин».

В 1950-е годы Игорь Курчатов тесно сотрудничал с основоположником практической космонавтики Сергеем Королевым и главным теоретиком космической науки и техники Михаилом Келдышем. Курчатов инициировал строительство исследовательских реакторов и ускорителей высоких энергий в различных научных организациях СССР, создание нескольких научных центров и вузов мирового класса (московских физико-технического и инженерно-физического институтов).

Имя Игоря Васильевича Курчатова было присвоено Институту атомной энергии в 1960 году.

Выступая на юбилейном заседании ученого совета, Михаил Ковальчук подчеркнул, что имя Курчатова неразрывно связано не только с Москвой, где он работал большую часть жизни, но и еще с двумя российскими городами — Симферополем и Санкт-Петербургом. В первом Игорь Курчатов провел студенческие годы, обучаясь на физико-математическом факультете Таврического университета. В Санкт-Петербурге же будущий отец советской атомной бомбы работал научным сотрудником в знаменитом Физико-техническом институте под руководством академика Абрама Иоффе.

В апреле 2018 года НИЦ «Курчатовский институт» отметит 75 лет со дня основания легендарного научного учреждения.