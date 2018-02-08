Курчатовский институт изучает влияние малых доз радиации на человека

Курчатовский институт детально изучает воздействие радиации — главным образом ее малых доз — на здоровье человека. Об этом «Известиям» рассказал его президент Михаил Ковальчук.

«Мы начали широко обсуждать тему детального изучения воздействия радиации, особенно малых доз облучения, на живой организм несколько лет назад. И не просто обсуждать, но и создавать в Курчатовском институте в этой связи новые биологические лаборатории, например для изучения радиационного воздействия на стволовые клетки», — сообщил Ковальчук.

Цель исследований — не только подготовка к дальним космическим перелетам, но и обеспечение безопасности метода ядерной медицины.

«Одно дело, когда у вас несколько космонавтов летят, — это, безусловно, очень важный, но частный вопрос. А ядерная медицина сегодня охватывает всё большее и большее количество пациентов, ядерно-медицинские методы широко распространяются, это уже носит важный социальный характер», — подчеркнул Ковальчук.

Исследования проводятся и с целью обеспечения безопасности людей, которые по долгу службы могут подвергаться небольшим дозам излучения: персонала атомных станций, экипажей подводных лодок и атомных надводных кораблей.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Воздействие радиации — вопрос фундаментальный»