Центробанк намерен ужесточить правила учета залогов по кредитам

Центробанк планирует разработать механизм запрета на изменение договоров о залоге, чтобы решить проблему вывода залогов недобросовестными банками. Об этом сообщает председатель Банка России Василий Поздышев.

По его словам, применение данной меры сможет повысить потенциал банков оставаться устойчивыми в случае дефолта их заемщиков и контрагентов. Также механизм позволит облегчить взыскание самих залогов и положительно повлияет на повышение общей рыночной дисциплины банков, сообщает РЕН ТВ.

Предположительно введение административного воздействия будет стимулировать банки избегать возможные риски, связанные с данным вопросом. На данный момент Центробанк не может накладывать ограничения на залоговые операции, только на банковские. Сроки воздействия мер не должны отличаться.