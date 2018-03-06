ЦБ РФ хочет ужесточить регулирование в сегменте потребительских кредитов

Центробанк России планирует с 1 мая ужесточить регулирование необеспеченных потребительских ссуд из-за ускорения роста в этом сегменте. Об этом говорится на сайте регулятора во вторник, 6 марта.

Регулятор планирует установить коэффициент риска 1,1 для ссуд с полной стоимостью кредита (ПСК) 15–20% и коэффициент риска 1,2 для потребительских кредитов с ПСК 20–25%, сообщает «Интерфакс».

2 марта глава Сбербанка Герман Греф заявил, что его банк готов снизить ставку по ипотечным кредитам до 7% в год. Об этом он заявил, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.

На сегодняшний день базовые ставки по ипотечным кредитам Сбербанка на приобретение строящегося и готового жилья (без учета льготных условий и акций) составляют 10,4–10,5%.