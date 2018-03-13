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В Генштабе рассказали о подготовке очередных испытаний ракеты «Сармат»

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Фото: Министерство Обороны РФ
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Россия готовится к проведению очередного броскового испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» на космодроме Плесецк. Об этом на селекторном совещании заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, ракета «Сармат» превосходит все типы существующих межконтинентальных баллистических ракет.

«При весе более 200 т она имеет укороченный активный участок полета, обладает повышенными возможностями по преодолению противоракетной обороны, способна нести боезаряды большой массы и огромной мощности», — приводит слова Герасимова «Федеральное агентство новостей».

Первый запуск ракеты прошел в конце 2017 года. В настоящее время на космодроме Плесецк ведется подготовка к очередному бросковому испытанию.

Как писал портал iz.ru, о комплексах «Сармат» и «Авангард» рассказал в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Кроме того, он упомянул о созданном в РФ глубинном беспилотнике и других новейших видах вооружений.

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