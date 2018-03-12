Российская промышленность готова к производству новейших ракет «Сармат»

Российская промышленность готова к производству новейших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат». Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

«Касательно готовности этого комплекса могу сказать, что все практические, научно-технические и производственные проблемы уже пройдены. Подготовлены производственные мощности, необходимые для того количества ракет, которое будет заказывать Министерство обороны», — сказал Борисов в интервью газете «Красная звезда».

Ранее сообщалось, что несколько предсерийных образцов МБР «Сармат» поступят на вооружение российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) уже в ближайшее время. Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев отметил, что ракета не имеет аналогов в мире. По его словам, она может оснащаться любыми типами боевых блоков и поражать цели на больших расстояниях, используя различные траектории полета. Кроме того, он отметил, что ракета способна преодолевать любые противоракетные системы.

Президент РФ Владимир Путин 1 марта в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о ряде новейших российских военных разработок. Он, в частности, упомянул о созданном в РФ глубинном беспилотнике, гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» и ракетном комплексе «Сармат».