Немецкий политик рассказал об отношении к Порошенко в Германии

Руководитель проекта «Народная дипломатия» и глава фракции партии «Левые» в немецком городе Оснабрюк Андреас Маурер рассказал об отношении к президенту Украины Петру Порошенко в Германии.

Своим мнением политик поделился в скайп-кoнференции.

Маурер вспомнил, что на Украине «Порошенко называют клоуном» и рассказал о том, как к украинскому президенту относятся в ФРН.

«Ну, у нас говорят дипломатично: что он мог бы в театре играть без проблем», — цитирует политика «Федеральное агентство новостей».

Маурер добавил, что, по его мнению, «время Порошенко прошло» и его «никто не воспринимает всерьез». Политик подчеркнул, что «за кулисами» либо ищут, либо уже нашли замену украинскому президенту.

Ранее стало известно, что двое украинских блогеров, которые были приглашены на встречу с Порошенко, устроили перепалку из-за селфи с главой государства.