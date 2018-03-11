Прямой эфир

Украинские блогеры поссорились из-за селфи с Порошенко

0
Фото: facebook.com/Miroslav Oleshko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двое украинских блогеров, которые были приглашены на встречу с президентом Украины Петром Порошенко, устроили перепалку из-за селфи с главой государства.

На своей страницу в Facebook один из блогеров Мирослав Олешко выложил совместное фото с Порошенко, после чего тут же получил несколько гневных комментариев от другой участницы встречи с президентом Олены Моновы.

«Перед встречей нас всех попросили сдать гаджеты — и мы их сдали. Почему фото оказалось у одного из участников встречи, в каком анатомическом отверстии он пронес смартфон и зачем нарушил договоренности — я не знаю. У каждого свои жизненные приоритеты», — написала она.

По словам Олешко «коллега» лжет, и он не нарушал никаких запретов, а фотографию ему разрешил выложить сам Порошенко.

После этого Монова забанила оппонента.

10 марта после встречи блогеров с украинским лидером один из участников встречи заявил, что Киев планирует устроить «зачистку» Донбасса после введение миротворческой миссии ООН.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сети высмеяли обещание Порошенко о запуске на Украине 4G
Кортеж Порошенко сбил пенсионера в центре Киева

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017