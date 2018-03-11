Украинские блогеры поссорились из-за селфи с Порошенко
Двое украинских блогеров, которые были приглашены на встречу с президентом Украины Петром Порошенко, устроили перепалку из-за селфи с главой государства.
На своей страницу в Facebook один из блогеров Мирослав Олешко выложил совместное фото с Порошенко, после чего тут же получил несколько гневных комментариев от другой участницы встречи с президентом Олены Моновы.
«Перед встречей нас всех попросили сдать гаджеты — и мы их сдали. Почему фото оказалось у одного из участников встречи, в каком анатомическом отверстии он пронес смартфон и зачем нарушил договоренности — я не знаю. У каждого свои жизненные приоритеты», — написала она.
По словам Олешко «коллега» лжет, и он не нарушал никаких запретов, а фотографию ему разрешил выложить сам Порошенко.
После этого Монова забанила оппонента.
10 марта после встречи блогеров с украинским лидером один из участников встречи заявил, что Киев планирует устроить «зачистку» Донбасса после введение миротворческой миссии ООН.