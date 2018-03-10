Прямой эфир

На Украине рассказали о планах Порошенко быстро зачистить Донбасс

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Петр Порошенко планирует провести зачистку Донбасса после ввода миротворческой миссии ООН. Об этом сообщил украинский блогер Мартин Брест после встречи с президентом.

По его словам, миротворцы перекроют украинско-российскую границу и позволят ВСУ уничтожить oполченцев Донбасса.

Готовность номер один
Руководство ДНР ожидает провокаций с украинской стороны после принятия закона «о реинтеграции Донбасса»

«План такой: сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности, потом заходят ВСУ и зачищают Донбасс в стиле «без оружия живи, с оружием — смерть», — написал блогер в Facebook.

При этом амнистия для граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не предусмотрена.

С 2014 года на Украине идет гражданская война. После февральского госпереворота восток страны отказался признавать власть новых политиков и Киев начал вооруженную операцию против населения Донбасса. По данным ООН, к настоящему моменту погибли более 10 тыс. мирных жителей.

Минувшей осенью президент РФ Владимир Путин предложил разместить на линии разграничения конфликтующих сторон миротворческую миссию. Идею поддержали США и Евросоюз. При этом Киев и Вашингтон выступили за распределение миссии по всей территории Донбасса и на границе с РФ.

В Москве отметили, что это приведет к фактической оккупации региона.

«Госдеп фактически призывает Москву согласиться на то, чтобы миротворцы ООН сыграли роль оккупационной армии в Донбассе и отдали его на блюдечке киевскому режиму, а он уже проведет давно намеченную зачистку Донбасса. Схема понятная, но невозможная. Пора бы Госдепу понять это», — заявил сенатор Алексей Пушков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко обсудил с Меркель возможность ввода миротворцев в Донбасс
Украинские военные стягивают тяжелую артиллерию в Донбассе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017