Президент Украины Петр Порошенко планирует провести зачистку Донбасса после ввода миротворческой миссии ООН. Об этом сообщил украинский блогер Мартин Брест после встречи с президентом.

По его словам, миротворцы перекроют украинско-российскую границу и позволят ВСУ уничтожить oполченцев Донбасса.

«План такой: сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности, потом заходят ВСУ и зачищают Донбасс в стиле «без оружия живи, с оружием — смерть», — написал блогер в Facebook.

При этом амнистия для граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не предусмотрена.

С 2014 года на Украине идет гражданская война. После февральского госпереворота восток страны отказался признавать власть новых политиков и Киев начал вооруженную операцию против населения Донбасса. По данным ООН, к настоящему моменту погибли более 10 тыс. мирных жителей.

Минувшей осенью президент РФ Владимир Путин предложил разместить на линии разграничения конфликтующих сторон миротворческую миссию. Идею поддержали США и Евросоюз. При этом Киев и Вашингтон выступили за распределение миссии по всей территории Донбасса и на границе с РФ.

В Москве отметили, что это приведет к фактической оккупации региона.

«Госдеп фактически призывает Москву согласиться на то, чтобы миротворцы ООН сыграли роль оккупационной армии в Донбассе и отдали его на блюдечке киевскому режиму, а он уже проведет давно намеченную зачистку Донбасса. Схема понятная, но невозможная. Пора бы Госдепу понять это», — заявил сенатор Алексей Пушков.