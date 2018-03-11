В Сети высмеяли обещание Порошенко о запуске на Украине 4G

Пользователи Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который сообщил, когда в стране заработает высокоскоростная 4G-сеть.

Порошенко на своей странице в Facebook сообщил о том, что в 2018 году в большинстве областных столиц появится 4G. Украинский лидер выразил надежду на то, что высокоскоростная связь заработает в Киеве «уже через несколько месяцев». Оптимистичное заявление главы государства его подписчики оценили весьма иронично.

«Это победа! Осталась мелочь — сделать в Киеве стабильный 3G», — цитирует пользователя Vasyl Obolonsky «РИА Новости».

Vladimir Gerasimov отметил, что «пока наша бюрократия с частотами разберется и разрешениями всякими, в мире уже 7G будет».

Петр Порошенко часто становится объектом критики у пользователей в Сети. В конце прошлого года его высмеивали за оговорку, сделанную в ходе выступления по случаю Дня дипломатической службы Украины.

«Никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы», — сказал Порошенко.

Пользователи сошлись во мнении, что президент точно подметил про «коварство украинского режима».