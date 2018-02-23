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В сети высмеяли идею строительства Hyperloop на Украине

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Фото: ТАСС/Gene Blevins
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В социальных сетях с сарказмом восприняли заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, анонсировавшего строительство в 2019 году в Днепре (бывший Днепропетровск) тестовой площадки для сверхзвуковой транспортной системы Hyperloop.

Некоторые пользователи сыронизировали на тему того, что в стране сначала следовало бы «научиться работать с трубами горячего водоснабжения», а уже после браться за транспорт будущего. Другие начали интересоваться, будет ли в туалетах поезда стандартный унитаз «с педалькой».

Кроме того, новость вдохновила некоторых пользователей сети на сочинение частушек.

В Twitter также появился отдельный аккаунт «Гiперлуп», в котором размещаются шутки на тему строительства системы.

А авторы портала фейковых новостей UaReview предположили, что стоимость проезда на Hyperloop от Львова до Жолква, расстояние между которыми составляет примерно 30 км, обойдется в 5 тыс. гривен (около 10 тыс. рублей).

О том, что в Днепре в 2019 году появится тестовая площадка для запуска проекта Hyperloop, Омелян заявил 22 февраля на брифинге в Министерстве инфраструктуры Украины.

«Это пока инициатива, но уже на уровне государства. Мы способны запустить Хайп.юа в Украине. К сожалению Маск опаздывает, мы начинаем без него. Мы делаем ставку на ревитализации наших технологий. Сверхскоростные железной дороги, движущиеся со скоростью 250-300 км/ч уходят в прошлое с появлением Hyperloop», — приводит слова министра «Обозреватель».

По словам Омеляна, предварительные подсчеты показали, что создание такого транспорта обойдется в несколько раз дешевле высокоскоростных железнодорожных сообщений. В «Укроборонпроме» уточнили, что стоимость проекта, вероятно, преысит $3 млрд.

Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск представил идею Hyperloop («гиперпетля») в 2012 году. Она заключается в том, что в трубах над поверхностью земли в условиях чрезвычайно разреженного воздуха с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 км/ч будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом капсула не будет касаться стенок трубы из-за эффекта воздушной подушки. 

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