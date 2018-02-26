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Украинцы раскритиковали Порошенко за хвастовство американскими благами

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Украинский президент Петр Порошенко похвастался в Twitter американским топливом и оружием, которые уже имеет Украина, за что был подвергнут критике со стороны рядовых украинцев.

«Сегодня у нас уже есть и американский уголь, и американское ядерное топливо, и американское оружие. В этот список добавляем американские локомотивы и производственное партнерство», — написал Порошенко.

Таким образом украинский президент прокомментировал заключение соглашения между компанией «Укрзализныця» и американской General Electric Transportation на поставку и производство локомотивов.

Комментируя запись президента, украинцы напомнили, что раньше у Украины было свое и оружие, и топливо. А некоторые поинтересовались, когда в стране будут и американские зарплаты.

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