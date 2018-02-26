Украинцы раскритиковали Порошенко за хвастовство американскими благами

Украинский президент Петр Порошенко похвастался в Twitter американским топливом и оружием, которые уже имеет Украина, за что был подвергнут критике со стороны рядовых украинцев.

«Сегодня у нас уже есть и американский уголь, и американское ядерное топливо, и американское оружие. В этот список добавляем американские локомотивы и производственное партнерство», — написал Порошенко.

Таким образом украинский президент прокомментировал заключение соглашения между компанией «Укрзализныця» и американской General Electric Transportation на поставку и производство локомотивов.

"Космос" - стоит. Ракетостроение - стоит. Мотор Сич - стоит. В Киеве (столица "европейского" города) летом нет горячей воды. В Харькове трубы лопаются,хорошо что не гиперлооп. Неужели не достаточно "заработал" на ремонте ГетманСагайдачного? Может аппетиты в дерибане пора умерить? — Eldar_RND (@Eldar_RND) February 26, 2018

Комментируя запись президента, украинцы напомнили, что раньше у Украины было свое и оружие, и топливо. А некоторые поинтересовались, когда в стране будут и американские зарплаты.