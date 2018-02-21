США не ограничатся поставками комплексов Javelin Украине

Военная помощь Киеву не ограничится поставкой противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

«Javelin будут частью помощи, но речь идет о гораздо большем. Речь идет о более широкой помощи», — сказал Волкер в интервью изданию «Европейская правда».

Он подчеркнул, что США хотят «восполнить пробелы в вооружении украинской армии, повысив способность Вооруженных сил Украины защищать свою территорию». По словам Волкера, часть вооружения Киев получит бесплатно.

По его словам, во время администрации Обамы Украине нельзя было оказывать помощь в сфере безопасности, которая бы включала что-то «летальное». Он подчеркнул, что в настоящее время это ограничение снято, пишет «Газета.ру».

Портал iz.ru писал о том, что США передали Украине 2,5 тыс. приборов ночного видения‍ в рамках оказания военной помощи. Новыми приборами оснастят 10 батальонов украинских вооруженных сил. Общая стоимость оборудования оценивается в $45 млн.