Полторак признал возможность потери Украиной американских Javelin

Для Украины важен не столько срок передачи американских противотанковых комплексов Javelin, сколько их сохранность, чтобы обезопасить вооружение от попадания в ДНР и ЛНР, заявил украинский министр обороны Степан Полторак после встречи в Вашингтоне с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

«Мы сегодня об этом говорили (с главой Пентагона о сроках поставок Javelin), мы обсуждали механизм передачи противотанковых средств, мы обсудили и другие вопросы... Я думаю, что временный график передачи не играет чрезвычайно важной роли. Мы работаем над тем, чтобы максимально эффективно механизм передачи был осуществлен от США в Украину», — приводит заявление Полторака «РИА Новости».

Он добавил, что в процессе передачи Украине Javelin необходимо обеспечить их неприкосновенность, а также сохранность технологий. Кроме этого, Украина должна будет подготовить квалифицированные кадры, которые будут работать на этих установках.

17 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украину будут оплачены из бюджета США. По словам начальника генштаба вооруженных сил Украины Виктора Муженко, страна получит ракетные комплексы в течение ближайшего полугода.

Напомним, в конце декабря президент США Дональд Трамп одобрил план по предоставлению Киеву оборонительного вооружения, включая противотанковые комплексы, и выделил из бюджета $47 млн.