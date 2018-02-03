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Пентагон выразил Украине «признательность за смелость»

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Фото: Global Look Press/USAF
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В Вашингтоне состоялась встреча главы Пентагона Джеймса Мэттиса с украинским коллегой Степаном Полтораком, в ходе которой Вашингтон выразил Киеву «признательность за смелость перед лицом российской агрессии». Об этом говорится в заявлении Министерства обороны США.

Мэттис также заявил, что американские власти поддерживают цели, которые «заложены в оборонную реформу Украины», передает ТАСС.

Помимо этого, главы оборонных ведомств договорились укрепить сотрудничество между США и Украиной, которое будет основано на интересах безопасности и разделяемых государствами принципов.

Как писал портал iz.ru, в Вашингтоне прошла встреча главы Пентагона Джеймса Мэттиса и министра обороны Украины Степана Полторака. Об этом в Twitter сообщила официальный представитель американского оборонного ведомства Дана Уайт. Она сопроводила запись в соцсети несколькими фотографиями, сделанными во время переговоров.

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