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Прошла встреча министров обороны США и Украины

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Фото: TASS/Zuma
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В Вашингтоне прошла встреча главы Пентагона Джеймса Мэттиса и министра обороны Украины Степана Полторака.

«Мэттис встретился с министром обороны Украины Степаном Полтораком и обсудил военные отношения», — написала в Twitter официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

Как писал iz.ru, в декабре США и Канада решили поставлять Украине оружие, в том числе летальное. Пентагон заверил позже, что роль и число американских военных инструкторов на Украине возрастать не будут.

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