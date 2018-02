Прошла встреча министров обороны США и Украины

В Вашингтоне прошла встреча главы Пентагона Джеймса Мэттиса и министра обороны Украины Степана Полторака.

«Мэттис встретился с министром обороны Украины Степаном Полтораком и обсудил военные отношения», — написала в Twitter официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

#SecDef Mattis met with Ukrainian Defense Minister Stepan Poltorak today and discussed the military relationship between the U.S. and the Ukraine. pic.twitter.com/AhfKKC1obI