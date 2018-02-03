Глава Пентагона процитировал гимн Украины на встрече с Полтораком

Глава Пентагона Джеймс Мэттис на встрече с министром обороны Украины Степаном Полтораком произнес слова из украинского гимна.

«Сегодня я еще раз хочу подтвердить поддержку украинского народа в борьбе за независимость и территориальную целостность. Ваш народ заплатил за это высокую цену. «Душу й тіло ми положим за нашу свободу» — в этих словах государственного гимна отображается украинская борьба за независимость», — приводит слова Мэттиса телеканал RT.

Как сообщал портал iz.ru, в субботу в Вашингтоне состоялась встреча главы Пентагона Джеймса Мэттиса и министра обороны Украины Степана Полторака. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе вопрос поставок летального оружия на Украину. Глава минобороны Украины поблагодарил Мэттиса за «очень своевременное и правильное решение» по передаче летального вооружения Киеву. Полторак подчеркнул, что это решение стало «большим сигналом для Украины и сигналом для России, что Украина не осталась один на один с агрессией со стороны РФ», сообщает «РИА Новости».