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США передали Украине 2,5 тыс. приборов ночного видения

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Фото: Global Look Press/U.S. Navy
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США передали Украине Украине 2,5 тыс. приборов ночного видения‍ в рамках оказания военной помощи. Новыми приборами оснастят 10 батальонов украинских вооруженных сил, сообщила посол США на Украине Мари Йованович. По ее словам, общее количество приборов ночного видения от США возрастет почти в два раза. Общая стоимость оборудования оценивается в $45 млн.

«Предоставленное оборудование и учебная подготовка помогут Украине лучше защищать свои границы», — приводит слова дипломата телеканал RT.

Как сообщал портал iz.ru, в декабре 2017 года администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Киеву летального оружия и оказанию помощи в подготовке украинских военных. Поставки, в частности, подразумевают противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые будут оплачены из американского бюджета.

В МИД России раскритиковали решение США и других стран о поставках оружия Киеву. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что это лишь будет способствовать втягиванию во внутриукраинский конфликт других государств.

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