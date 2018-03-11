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Глава ЦРУ уверен в адекватном ответе США на появление у России новых вооружений

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Фото: Global Look Prees/Ron Sachs
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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео выразил уверенность в адекватном ответе Вашингтона на появление у Москвы новых вооружений. Об том он заявил в воскресенье, 11 марта.

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«Мы с нашими коллегами в министерстве обороны США отслеживаем всё это очень тщательно, поэтому американцы могут быть уверены, что мы прекрасно понимаем суть программ России в области вооружений и понимаем, как обезопасить американский народ от угроз», — цитирует ТАСС Помпео.

При этом он отметил, что время от времени кто-то опережает США «временно» и тут главное — «обеспечить наличие оборонных систем, адекватных этим вооружениям».

1 марта в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин представил новейшие российские разработки вооружений, не имеющих аналогов в мире. Эти системы вооружений обладают характеристиками, сводящими на нет оборонный потенциал ПРО США в Европе, так как российские ракеты смогут двигаться по непредсказуемой траектории, обходить защитные рубежи и развивать недосягаемую для американских противоракет скорость.

Путин пояснил, что Россия ставит на вооружение новые системы не ради того, «чтобы кому-то угрожать», а наоборот, для восстановления баланса сил, который является гарантией стабильности в мире.

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