Шойгу заверил о своевременной поставке новейшего вооружения в войска РФ

Новейшие системы вооружения, о создании которых президент Владимир Путин объявил ранее в послании Федеральному собранию, будут разработаны и поставлены в войска в запланированные сроки. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании во вторник. «Особо хочу отметить, что всё намеченное будет реализовано в установленные государственными контрактами сроки», — цитирует Шойгу телеканал «360».

Глава государства высоко оценил модернизацию армии и уровень обороноспособности страны, так как теперь Россия располагает современной высокотехнологичной армией, отметил министр.

Глава военного ведомства отметил и важность развертывания современной орбитальной группировки военных спутников. По словам Шойгу, флот и армия не только должны отвечать требованиям сегодняшнего дня, но и быть готовыми к завтрашним способам ведения вооруженной борьбы.

«Безусловно, решение этой задачи напрямую зависит от наличия современной орбитальной группировки спутников военного назначения», — цитирует министра обороны «РИА Новости».

Особое внимание уделяется разработке, изготовлению и модернизации ракетно-космической техники, которыми занимаются Ракетно-космический центр «Прогресс» и Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика Берга, уточнил Шойгу.