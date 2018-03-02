США намерены развернуть 400 ракет системы ПРО у границ России

США в общей сложности намерены разместить около 400 ракет глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) возле границ России. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

«Сейчас широким фронтом идет большая работа по окольцеванию России кольцом противоракетной обороны. Уже на территории США созданы районы противоракетной обороны в Калифорнии и на Аляске. Далее созданы (районы ПРО. — Ред.) в Румынии и странах Балтии, вот-вот уже будет создан район ПРО в Польше», — приводит слова Фомина РИА «Новости».

По его словам, с восточной части Россию кольцом окружат Южная Корея и Япония, где также будет размещено американское вооружение.

«И это в общей сложности будет развернуто около 400 антиракет, что значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России», — подчеркнул представитель военного ведомства.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал элементы американской системы противоракетной обороны, создаваемые в ряде стран, «дырявым зонтиком». По словам министра, передовое оружие, которое представил публике президент России в ходе послания Федеральному собранию, поможет избежать втягивания России в гонку вооружений.

США начали разрабатывать систему противоракетной обороны в 2002 году. Тогда она получила название «Национальная противоракетная оборона» (НПРО), целью которой была заявлена защита территорий США и их союзников от баллистических ракет Ирана и КНДР.