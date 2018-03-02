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Шойгу сыграл в сборной звезд хоккея против команды Северного флота

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Министр обороны России Сергей Шойгу открыл в пятницу в Североморске чемпионат Военно-морского флота по хоккею с шайбой. В составе сборной звезд хоккея генерал армии принял участие в товарищеской игре с командой К-21 Северного флота.

Помимо главы военного ведомства в состав звездной команды вошли прославленные российские хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Якушев, Валерий Каменский и др.

Команду К-21, в составе которой играли военнослужащие управления и штаба флота, возглавил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Отметим, чемпионат, в котором принимают участие команды всех четырех флотов ВМФ РФ, впервые проходит в Североморске в 2018 году, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее министр обороны провел инспекцию объектов инфраструктуры филиала Нахимовского военно-морского училища.

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