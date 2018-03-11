Газета Daily Star назвала «шокирующим» запуск ракеты «Кинжал»

Британская газета Daily Star назвала «шокирующим» видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал». Об этом говорится в комментарии издания, опубликованном в воскресенье, 11 марта.

«Наводит ужас», — цитирует «РИА Новости» британских коллег.

Ранее 11 марта Минобороны РФ сообщило, что экипаж МиГ-31 ВКС России выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал». При этом все технические характеристики ракеты были подтверждены. Гиперзвуковая ракета этой системы может преодолеть любую противоракетную оборону за считаные минуты и не имеет равных в мире.

Комплекс способен с высокой точностью поражать как стационарные объекты, защищенные бетоном, в том числе подземные, так и подвижные в радиусе более 2 тыс. км.

1 марта президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию рассказал о том, что вооруженные силы получили новую гиперзвуковую ракету.