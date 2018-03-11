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Трамп опроверг данные о привлечении экс-юриста Клинтона к «делу РФ»

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о ведении переговоров с юристом Эмметом Фладом, представлявшим интересы бывшего американского лидера Билла Клинтона в процессе импичмента 1998 года.

«Провальная New York Times намеренно написала фейковую новость, утверждая, что я недоволен своей командой юристов по российскому делу и собираюсь привлечь другого адвоката. Неправда. Я очень доволен своими адвокатами Джоном Даудом, Таем Коббом и Джеем Секьюлоу. Они проделали отличную работу и убедительно показали, что сговора с Россией не было», — написал американский лидер в Twitter-аккаунте.

Трамп добавил, что подобные утверждения являются «оправданием [демократов] за проигрыш». Автора статьи The New York Times Мэгги Хаберман глава государства назвал «прислужницей Хиллари, которая ничего не знает» о нем.

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Информация в газете появилась 11 марта. Утверждалось, что к расследованию будет привлечен Эммет Флад, которого Трамп уже якобы принимал в Овальном кабинете Белого дома. Экс-адвокату Клинтона предлагалось заняться отношениями Трампа с минюстом, назначившим Роберта Мюллера спецпрокурором по делу о «вмешательстве РФ».

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году обрушились сразу после победы Трампа. Кремль неоднократно называл подобные высказывания абсурдными и бездоказательными.

16 февраля Мюллер обвинил 13 граждан РФ и три российские организации в попытке повлиять на выборы. В марте спецпрокурор заявил о наличии доказательств того, что команда Трампа собиралась создать неофициальный канал связи между будущей администрацией президента и Кремлем незадолго до инаугурации. 

10 марта команда Мюллера сообщила о намерении изучить письмо Трампа к президенту РФ Владимиру Путину, написанное в 2013 году.

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