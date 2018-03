Трамп опроверг данные о привлечении экс-юриста Клинтона к «делу РФ»

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о ведении переговоров с юристом Эмметом Фладом, представлявшим интересы бывшего американского лидера Билла Клинтона в процессе импичмента 1998 года.

«Провальная New York Times намеренно написала фейковую новость, утверждая, что я недоволен своей командой юристов по российскому делу и собираюсь привлечь другого адвоката. Неправда. Я очень доволен своими адвокатами Джоном Даудом, Таем Коббом и Джеем Секьюлоу. Они проделали отличную работу и убедительно показали, что сговора с Россией не было», — написал американский лидер в Twitter-аккаунте.

The Failing New York Times purposely wrote a false story stating that I am unhappy with my legal team on the Russia case and am going to add another lawyer to help out. Wrong. I am VERY happy with my lawyers, John Dowd, Ty Cobb and Jay Sekulow. They are doing a great job and.....