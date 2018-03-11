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Трамп ведет переговоры с юристом Билла Клинтона

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с юристом Эмметом Фладом, представлявшим интересы бывшего американского лидера Билла Клинтона в процессе импичмента 1998 года. Об этом в воскресенье, 11 марта, рассказала газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

Если стороны договорятся, Флад вместе с другим адвокатом, Таем Коббом, может помочь президенту в текущей работе с министерством юстиции по делу о «вмешательстве РФ», сообщает «РИА Новости».

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году обрушились сразу после победы Трампа. Кремль неоднократно называл подобные высказывания абсурдными и голословными, отмечая, что Вашингтон не представляет никаких доказательств.

Конгресс в 1998 году объявил импичмент президенту Биллу Клинтону за препятствие правосудию при попытке замести следы супружеской измены, и лишь оправдание сената (верхней палаты конгресса) спасло его от отстранения от должности.

8 марта спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что располагает доказательствами того, что команда Трампа собиралась создать неофициальный канал связи между будущей администрацией президента и РФ незадолго до инаугурации Трампа.

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