Мюллер готовит новый доклад по «российскому делу»

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет дело о «российском вмешательстве» в американские выборы, готовит новый доклад.

Как рассказал «Известиям» консультант The Atlantic Council Андерс Ослунд, параллельно с этим расследованием идет разработка нового санкционного списка, в работе над которым принимает участие аналитический центр.

По его словам, Мюллер не намерен останавливаться на достигнутом, он уже «раскопал» намного больше информации, чем известно американским СМИ и широкой общественности, которая порционно будет вбрасываться в информационное поле.

Ослунд уверен, что в ближайшее время спецпрокурор выдвинет новые обвинения против россиян, но уже в отношении официальных лиц.

Подробнее — в материале «Известий»: Шпионские игры Мюллера