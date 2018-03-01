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Мюллер готовит новый доклад по «российскому делу»

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Фото: Global Look Press/Ting Shen/Xinhua
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Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет дело о «российском вмешательстве» в американские выборы, готовит новый доклад.

Как рассказал «Известиям» консультант The Atlantic Council Андерс Ослунд, параллельно с этим расследованием идет разработка нового санкционного списка, в работе над которым принимает участие аналитический центр.

По его словам, Мюллер не намерен останавливаться на достигнутом, он уже «раскопал» намного больше информации, чем известно американским СМИ и широкой общественности, которая порционно будет вбрасываться в информационное поле.

Ослунд уверен, что в ближайшее время спецпрокурор выдвинет новые обвинения против россиян, но уже в отношении официальных лиц.

Подробнее — в материале «Известий»: Шпионские игры Мюллера

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