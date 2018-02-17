Лавров назвал трепотней доклад о вмешательстве России в выборы в США

Министр иностранных дел назвал трепотней бездоказательные обвинения во вмешательстве России в американские выборы.

«Мы видим, как множатся обвинения, утверждения, заявления... Поэтому пока мы не увидим фактов, всё остальное будет трепотней, извините за не очень дипломатичное выражение», — заявил дипломат во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене.

Глава российского МИДа отметил, что недавние заявления помощника руководителя министерства внутренней безопасности США и вице-президента страны Майкла Пенса опровергают утверждения о влиянии какой-либо страны на результаты американских выборов.

Вместе с тем, по словам Лаврова, даже авторы доклада к Мюнхенской конференции постарались представить влияние Москвы в отрицательном ключе.

Он обратил внимание, что за минувшие десятилетия Европейскому союзу (ЕС) так и не удалось найти золотую середину в отношениях с Россией, влияние на которые оказывается и теперь.

«Ныне в ходу иррациональный миф о «всемогущей российской угрозе», следы которой пытаются найти повсюду — от Brexit (выхода Британии из ЕС. — Прим. iz.ru) до каталонского референдума (о независимости)», — сказал министр.

Лавров призвал Евросоюз и США перестать плыть против течения истории и вместе работать над обновлением системы международных отношений.

Глава российского МИДа добавил, что Москва готова выстраивать сотрудничество с Брюсселем и Вашингтоном на основе равноправного и взаимоуважительного диалога, который будет учитывать интересы всех сторон.

Как сообщал портал iz.ru, в пятницу, 16 февраля, американское министерство юстиций опубликовало список россиян и компаний, обвиняемых в рамках дела о якобы имевшем место вмешательстве РФ в выборы президента США.