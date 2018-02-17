США представили новые обвинения о «вмешательстве» в адрес России

Минюст США 16 февраля опубликовал список россиян и отечественных компаний, обвиняемых в рамках дела о якобы имевшем место вмешательстве РФ в выборы американского главы государства.

У Вашингтона якобы есть «неопровержимые доказательства» о связи российских граждан с некими людьми из штаба действующего президента США Дональда Трампа. По данному делу Штаты сформировали федеральное Большое жюри.

Обвинения прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Их, оказывается, было 13, по мнению минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий? Абсурд? Да», — написала она в Facebook.