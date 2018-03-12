Царское это дело

В марте стало известно, что бывший президент США Барак Обама собирается запустить собственное шоу для стримингового сервиса Netflix. Как правило, лидеры государств, отошедшие от дел, читают лекции, занимаются благотворительностью, преподают, пишут книги, выступают в роли политических консультантов. Некоторые находят себя в различных бизнес-проектах. Однако иногда их специально привлекают к текущим политическим делам. Например, бывшие руководители американской администрации по просьбе Белого дома периодически становятся дипломатическими посредниками. Какие занятия привлекают экс-президентов и глав правительств после ухода из большой политики — в материале портала iz.ru.

Обама-шоу

Барак Обама и его жена Мишель ведут переговоры с компанией Netflix по поводу участия в новых шоу. Формат передач, как и гонорар супругов, пока неизвестны.

По словам источников The New York Times, экс-президент не собирается использовать шоу для того, чтобы дискутировать с нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом и консервативными критиками. Собеседники газеты утверждают, что речь идет о проектах, в которых бы рассказывались вдохновляющие истории людей, изменивших мир к лучшему.

В некоторых эпизодах Барак и Мишель могли бы поднимать темы здравоохранения, избирательных прав, иммиграции, внешней политики, изменения климата и здорового питания.

обама1 Барак и Мишель Обама Фото: REUTERS/Jim Bourg

The New York Times пишет, что у Обамы тесные связи с некоторыми высокопоставленными сотрудниками Netflix. Например, с Тедом Сарандосом, который отвечает там за контент. Сарандос женат на Николь Авант — при Обаме она была послом на Багамах.

Помимо Netflix, заинтересованность в переговорах с Обамой о контенте для своих стриминговых сервисов продемонстрировали также Amazon и Apple.

После ухода с поста Обама фактически залег на дно — о нем мало что слышно. Супруги редко появляются на публике в Вашингтоне, где живут до сих пор. Известно, что и он, и его жена занялись весьма традиционным для бывшей первой четы Америки делом — написанием мемуаров. За обе книги им заплатят более $60 млн.

Кроме того, бывший лидер страны получил сотни тысяч долларов за выступления по всему миру. В нескольких последних своих речах он затрагивал вопрос формирования общественного мнения посредством манипулирования информацией консервативными изданиями.

«Если я бы смотрел Fox News, я бы сам за себя не проголосовал», — сказал он в декабре прошлого года на форуме в Нью-Дели.

Очень приличный император

Римский император Диоклетиан запомнился тем, что смог удержать государство от падения в пропасть. Он стал правителем в конце III века, когда кризис едва не развалил империю.

Диоклетиан показал себя мудрым, энергичным человеком, нацеленным на будущее. Гоша из «Москва слезам не верит» охарактеризовал его как «очень приличного императора». При нем верховная власть официально стала священной и абсолютной. Он присвоил себе титул Новия — сына Юпитера, подчеркивая божественное происхождение своей власти. Диоклетиан провел административную, налоговую и военную реформы, подавлял восстания, отражал набеги, преследовал христиан, которые мешали установить личный культ императора в качестве государственной религии.

Диоклетиан Римский император Диоклетиан Фото: Wikipedia.org

Он учредил тетрархию — правление четырех (два августа и два их заместителя — цезаря). Диоклетиан понимал, что не может в одиночку контролировать огромную территорию. Предполагалось, что через 20 лет августы отрекутся от престола, уступив место своим цезарям, которых в свою очередь заменят полководцы. Однако эта система долго не продержалась.

В 305 году Диоклетиан отказался от поста после 20 лет правления, и в империи разгорелась борьба за власть. Бывший лидер занялся чтением книг и садоводством. По преданию, когда его приглашали вернуться в политику, он отвечал: «Если бы ты видел, какая капуста у меня уродилась, ты бы не звал меня обратно».

Властелин бизнеса и колец

Герхард Шрёдер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. Во время его пребывания в должности Германия впервые после Второй мировой войны стала выступать на мировой арене с позиций силы, немецкие военные участвовали в операциях на Балканах и в Афганистане.

После ухода из политики он подался в бизнес. В конце 2005-го Шрёдер стал председателем наблюдательного совета «Северо-европейской газопроводной компании» (сейчас Nord Stream AG), которая управляет проектом «Северный поток». Позднее входил в совет директоров ТНК-BP. В 2016-м экс-канцлер возглавил управляющий совет компании Nord Stream 2 — оператора строительства газопровода «Северный поток – 2». В 2017-м Шрёдера избрали председателем совета директоров «Роснефти». При этом он отказался от положенного ему вознаграждения — $500 тыс.

Gerhard Schröder Фото: Global Look Prees/ Rainer_Droese

Шредер как-то сказал: «Для меня «оперативная» политика закончилась. (…) Я придерживаюсь старого боксерского правила — никогда не возвращаться на ринг».

Герхард Шрёдер является почетным доктором права Санкт-Петербургского государственного университета и иностранным членом Российской академии наук. Он также написал мемуары «Решения. Моя жизнь в политике». Предисловие к русскоязычному изданию подготовил Дмитрий Медведев.

Помимо этого, бывший глава правительства активно занимается личной жизнью. Осенью текущего года он намерен жениться… в пятый раз. Новой спутницей Шрёдера станет гражданка Южной Кореи Ким Со Ён. Собственных детей у экс-политика нет. С предыдущей супругой он усыновил двух детей, которые до этого воспитывались в детдоме в Петербурге.

Овцы и бутерброды

Махмуд Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год. После этого, согласно слухам в Сети, он стал пасти овец и помогать дворникам подметать улицы.

Якобы еще будучи у власти Ахмадинежад ездил на работу на автобусе, а его жена работала уборщицей в медресе. Она каждое утро готовила ему завтрак, который он брал с собой, — несколько бутербродов.

Mahmoud Ahmadinejad Фото: Global Look Prees/x99

В англоязычном интернете подтверждения этой информации найти не удалось. По словам экспертов, данные о невиданной скромности Ахмадинежада появились после того, как стало известно о его возможном участии в очередных президентских выборах (к ним его в итоге не допустили).

Востоковед Саид Гафуров рассказал «Аргументам и фактам», что бывший президент занимается наукой и читает лекции. Но из политики он пока не ушел.

Самый бедный президент

Хосе Мухика руководил Уругваем с 2010 по 2015 год и по праву заслужил прозвище «самого бедного президента». Вместо официальной резиденции в годы правления он продолжал жить на видавшей виды ферме, принадлежавшей его жене. Водоснабжение «поместья» обеспечивалось за счет скважины в заросшем сорняками саду.

«Такова резиденция президента Уругвая Хосе Мухики, стиль жизни которого явно и кардинально отличается от тех условий, в которых живет большинство других мировых лидеров», — писала Би-би-си. Дом охранялся двумя полицейскими и Мануэллой — трехногой собакой. На ферме президент с женой сами выращивали цветы и ухаживали за огородом.

Примечательно, что Мухика фактически отказался от президентского жалованья. Уругвай ежемесячно платил лидеру страны порядка $12 тыс., и около 90% этой суммы глава государства жертвовал на благотворительность, в основном беднякам и мелким предпринимателям. После этих выплат президенту оставалось мене $800 на жизнь — примерно такую же сумму составляет средний доход жителя Уругвая.

Jose Mujica Фото: Global Look Prees/ZUMA

Вместо президентского лимузина он ездил на своем Volkswagen Beetle 1987 года выпуска. В налоговой декларации за 2010 год этот автомобиль, представляющий скорее музейную ценность, оценили в $1800.

«Я так жил большую часть жизни, — говорил Мухика. — Я могу хорошо жить, имея то, что имею». По словам экс-президента, во многом его образ жизни сформировался в 1960-70-х годах, когда он партизанил в отрядах «Тупамарос» — уругвайской леворадикальной вооруженной группировки. Мухика был шесть раз ранен и в общей сложности провел в тюрьме 14 лет (10 из них — в одиночной камере).

Оставив президентский пост, он немногое изменил в своей жизни и по-прежнему готов помогать нуждающимся. Например, в 2015 году бывший глава государства с женой подбросили до дома работника целлюлозно-бумажной фабрики, у которого сломалась машина.



После выхода на пенсию Мухика живет всё на той же ферме в двадцати с небольшим километрах от Монтевидео. В гараже у экс-президента стоит всё тот же «Жук», а сам он подумывает открыть курсы для односельчан, чтобы помочь им научиться торговать продукцией сельского хозяйства.