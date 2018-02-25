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Названа дата выхода книги мемуаров Мишель Обамы

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Фото: Global Look Press/Doug Mills/dpa
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Мемуары бывшей американской первой леди Мишель Обамы выйдут в свет 13 ноября 2018 года. Книга под названием «Становление» (Becoming) будет издаваться на 24 языках, говорится в заявлении супруги 44-го президента США.

В своей работе Мишель Обама рассказывает «о своих корнях» и о том, «как маленькая девочка из района Саутсайд в Чикаго обрела голос и нашла в себе силы для того, чтобы воодушевлять других».

Стоимость книги составит $32,5 в бумажной версии и около $15 в электронной. Перед ее публикацией первая леди отправится в тур по США и другим странам, чтобы представить свою работу, указывает ТАСС.

54-летняя Мишель Обама, юрист по профессии, была первой леди в 2009–2017 годах, когда ее муж — демократ Барак Обама — занимал пост президента США. Пара поженилась в 1992 году. Они воспитывают двух дочерей.

Ранее портал iz.ru опубликовал видео о том, что американские биологи назвали новый вид паука в честь Мишель Обамы. Уникальное насекомое обнаружили на Карибах.

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