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Мишель Обама раскрыла тайну подарка Меланьи Трамп

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Фото: Global Look Press
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Супруга 44-го президента США Барака Обамы Мишель рассказала, что жена Дональда Трампа Меланья подарила ей перед инаугурацией в 2017 году.

По словам бывшей первой леди, в фиолетовой коробке от Tiffany была «прелестная рамка», передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Мишель Обама также отметила, что была растеряна, поскольку инаугурационный протокол не предусматривает вручения подарков и до этого момента подобного не происходило.

Она отметила, что из неловкой ситуации ее спас супруг: Барак Обама взял у нее коробку из рук и занес внутрь резиденции.

Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа состоялась 20 января 2017 года. При встрече бывших и новых хозяев Белого дома Меланья Трамп передала Мишель Обаме фиолетовую коробку. Что было внутри, держалось в секрете.

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