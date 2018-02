В Сети раскритиковали официальный портрет Обамы

Пользователи соцсетей подвергли критике официальный портрет бывшего президента США Барака Обамы, выставленный в Национальной портретной галерее в Вашингтоне. По исторической традиции, уходящий президент оставляет в галерее свой портрет. При этом художника выбирает сам экс-лидер.

О презентации картин сообщает Time.

«У картины отличная схожесть и цвета, но поза мне кажется странной, а кроме того, почему он сидит в костюме на стуле в кустах? Выглядит, будто он потерялся в саду-лабиринте из фильма «Сияние», — пишет пользователь Asha Rangappa.

Sooo...do we like Obama's portrait? It's a wonderful likeness and the detail and color are great but I think the pose is a little weird and also why is he randomly seated in a suit on a chair in a bush? It looks like he got lost in the hedge maze in The Shining. pic.twitter.com/asxth2F2kh