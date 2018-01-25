Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер объявил о планах в пятый раз вступить в брак. Избранницей политика стала кореянка Ким Со Ен, его бывшая переводчица.

О намерении сыграть свадьбу с 48-летней Ким Со Ен 73-летний политик объявил на пресс-конференции в Сеуле. Торжество намечено на осень, передает РБК. Жить пара рассчитывает в Южной Корее.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер предсказал в будущем отмену санкций против РФ, введенных из-за ситуации на Украине. Минувшей осенью Шрёдер назвал бессмыслицей попытку США изолировать РФ.