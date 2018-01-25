Критиковавший мусульман немецкий политик принял ислам

Немецкий политик Артур Вагнер, занимавший одну из руководящих должностей в ультраправой партии «Альтернатива для Германии», принял ислам. Ранее Вагнер был широко известен своей позицией по отношению к приему беженцев и антимусульманскими взглядами.

Вагнер руководил партией в Бранденбурге, после принятия ислама он оставил пост, но ряды правой партии не покинул, сообщает «Газета.ру».

«Господин Вагнер подал в отставку 11 января по своей воле. Только после этого стало известно, что он принял ислам», — приводит СМИ слова пресс-секретаря партии, отметив, что «АдГ» поддерживает право людей на свободу вероисповедания.

Портал iz.ru сообщал, что по результатам выборов в бундестаг 24 сентября «Альтернатива для Германии» прошла в парламент с поддержкой 12,6% избирателей.