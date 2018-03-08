В аэропорту Гаваны задержали экс-президентов Колумбии и Боливии

На Кубе в международном аэропорту Гаваны задержали и выслали из страны экс-президента Колумбии Андреса Пастрану и бывшего боливийского лидера Хорхе Кирогу. Об этом передает кубинское агентство Prensa Latina.

«Куба не разрешила въезд на свою территорию экс-президентам Колумбии и Боливии Андресу Пастране и Хорхе Кироге, задействованным в антикубинской провокации», — отмечает агентство.

Сообщается, что экс-президенты прибыли на Кубу из Боготы «для получения премии, присуждаемой контрреволюционными группами». В четверг, 8 марта, они планировали участвовать в церемонии вручения премии, которую присуждает кубинская диссидентская организация «Латиноамериканская сеть молодежи за демократию». Ее возглавляет Роса Мария Пайя, дочь погибшего в автокатастрофе в 2012 году оппозиционера Освальдо Пайи.

Год назад кубинские власти отказались предоставить разрешение на въезд в страну бывшему президенту Мексики Фелипе Кальдерону. В Гаване он собирался посетить церемонию вручения правозащитной награды «Свобода и жизнь», учрежденной в память об Освальдо Пайе.